Na manhã de quinta-feira (dia 29), o prefeito Neto (PP) confirmou o que a Folha do Aço havia antecipado dois dias antes: o vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria, está prestes a assinar a ficha de filiação ao Partido Liberal (PL). Segundo Neto, essa é uma realização do próprio Faria, que sempre aspirou ingressar na sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Ele quer ir para o PL, sempre quis”, afirmou.

A decisão de Faria foi facilitada pela saída do empresário Mauro Campos do partido, motivada pela falta de diálogo. O anúncio oficial da filiação do engenheiro à nova sigla deve ocorrer em um evento com a presença de lideranças políticas, tanto em nível estadual quanto nacional. O ato marcará também o retorno de Antônio Cardoso à presidência do diretório municipal.

“Está acertado que ele [Faria] vai se filiar ao PL”, enfatizou o prefeito, revelando também o convite para que o atual diretor do Hospital São João Batista concorra à reeleição ao seu lado. Mas, apesar dos indícios de que a dobradinha se concretizará, Neto sugere uma pequena hesitação por parte de Faria em aceitar o convite. “A não ser que ele não queira, eu gostaria muito que ele fosse pré-candidato a vice-prefeito”.

Com 84 anos e uma carreira de destaque como ex-presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Faria parece refletir com a família sobre a proposta. No entanto, Neto expressa sua firmeza em querê-lo como vice-prefeito, destacando a importância de Faria para a gestão municipal.

“Às vezes ele até pensa em desistir e continuar só no Hospital São João Batista, mas eu não aceito que ele desista, de jeito nenhum. Talvez o Faria seja mais importante que o próprio prefeito. É uma pessoa maravilhosa, todo mundo que o conhece é admirador número um desse Faria”, elogiou Neto.

A expectativa é que o engenheiro dê o seu aval ao convite antes do período das convenções partidárias, previsto entre 20 de julho e 5 de agosto, de acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após definir as candidaturas, os partidos têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral. “Eu não aceito ele [Faria] não querer [ser candidato à vice]”, conclui Neto.

As eleições municipais de 2024 estão marcadas para o dia 6 de outubro, podendo haver um segundo turno no último domingo do mês (dia 27), caso o candidato mais votado ao Palácio 17 de Julho não alcance a maioria absoluta.

Foto: arquivo/divu