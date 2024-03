Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal, flagraram dois condutores inabilitados. Um deles estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada. Os flagrantes ocorreram entre sexta-feira (dia 1º) e domingo (dia 3). Os veículos foram removidos ao depósito público municipal.

O primeiro caso aconteceu no bairro Nossa Senhora das Graças, quando agentes abordaram um homem que estava com a CNH cassada e outras irregularidades. A abordagem aconteceu na Rua Quinhentos e Trinta e Cinco. Já no domingo (dia 3), um motociclista inabilitado e sem documentação do veículo foi flagrado na Vila Santa Cecília.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou os agentes e lembrou que o Sistema Integrado de Segurança fortalece o policiamento com foco na redução da criminalidade e também de irregularidades.

“Parabenizo os agentes por retirarem das ruas condutores que não estavam aptos a circular. Não é porque sabe dirigir que a pessoa está apta a dirigir, pois às vezes não conhece a legislação de trânsito. Nós que estamos diariamente nas ruas percebemos o quanto ações de imprudência podem causar danos, onde muitas vidas acabam sendo ceifadas. O Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda favorece o fortalecimento de toda a rede de segurança pública do município, otimizando recursos e melhorando o policiamento com foco na redução da criminalidade. Os nossos agentes estão nas ruas e atentos”, enfatizou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Semop: estrutura moderna e de integração

A Semop coordena a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), a Central de Atendimento Único (CAU) e o serviço de poda de árvores, com foco na segurança primária (prevenção). O secretário lembrou que a segurança pública de Volta Redonda está cada vez mais integrada, tecnológica e à disposição da população.

“Volta Redonda hoje conta com um sistema de segurança pública moderno e integrado. Temos muito a avançar, tornando as nossas ações cada vez mais planejadas e integradas. Agradeço a parceria com o delegado da 93ª DP, doutor Vinícius Coutinho; com o comandante do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), coronel Ronaldo Martins; o coordenador da Operação Segurança Presente, major Eduardo Silvério; o comandante da GMVR, Silvano de Paula; e de todas as equipes envolvidas”, concluiu.

Fotos: Divulgação/Semop