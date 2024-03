Policiais civis da 101ª DP (Pinheiral) prenderam um suspeito de furtar residência de moradores do município de Pinheiral. A captura ocorreu após trabalho de investigação dos agentes, que identificaram o autor por meio de imagens de câmera de segurança. Ele foi localizado no Centro da cidade.

Segundo as investigações, o homem ainda foi reconhecido pelas vítimas como autor do crime de furto. De acordo com a 101ª DP, o criminoso cometia os delitos no período da noite, quando os moradores estavam dormindo. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.