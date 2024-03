Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 46 anos suspeito de roubar um carro, nesta segunda-feira (dia 4). A ação, que ocorreu no Centro da cidade, contou com auxílio das câmeras de segurança da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

O suspeito tentou fugir a pé, mas foi capturado pelos policiais na Avenida Amaral Peixoto, após cerca de 30 minutos do crime. O roubo ocorreu por volta das 15h, quando o homem, aparentemente armado, abordou uma mulher acompanhada dos filhos e roubou seu Chevrolet Prisma vermelho, próximo ao Jardim dos Inocentes, na Vila Santa Cecília.

Imediatamente após o roubo, as forças de segurança foram alertadas e a placa do veículo foi inserida no sistema de monitoramento da Ordem Pública. Posteriormente, o suspeito foi avistado tentando realizar outras abordagens no bairro São João. Moradores informaram as autoridades sobre a movimentação suspeita por meio de um grupo de WhatsApp criado pela Semop.

As câmeras de leitura de placas, conhecidas como OCRs (Optical Character Recognition), desempenharam um papel fundamental na localização do veículo, fornecendo orientações precisas para os policiais durante o cerco. Durante a fuga, o suspeito colidiu com uma motocicleta e tentou escapar a pé, mas foi capturado por policiais militares e agentes da Operação Segurança Presente.

O homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para os procedimentos legais. O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, elogiou a eficiência da ação, destacando a participação da comunidade, a competência dos policiais e o uso da tecnologia como fatores determinantes para o desfecho bem-sucedido da ocorrência.

“A nossa missão é trabalhar incansavelmente para prevenir o crime, mas quando ele ocorre, estamos ainda mais determinados a garantir que a impunidade não prevaleça. A colaboração da comunidade e o uso das OCRs foram fundamentais para resolver este caso. Parabenizo tanto os operadores do Ciosp quanto as equipes policiais pelo seu empenho e rapidez. Sem dúvida, estamos estabelecendo um modelo de segurança pública para todo o estado”, declarou.

Foto:Divulgação/Semop