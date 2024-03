A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR) está preparando uma programação especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher, conforme anunciado pelo diretor de Assistência Social, Manoel Messias dos Santos. No dia 8 de março, a partir das 9 horas, na unidade Aterrado da AAP-VR, estão previstas diversas atividades para homenagear as mulheres da comunidade.

Além dos eventos tradicionais, a Associação fechou parceria com o grupo Flamedula e com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) para realizar uma campanha de captação de doadores de medula óssea. A programação incluirá uma variedade de atividades, como massagens, auriculoterapia, teste de glicemia, apresentações culturais como coral e dança do ventre, além de exposições de artesanato.

Merece destaque também o festival de tortas promovido pelo Grupo de Ação Voluntária. “O dia 8 de março na nossa Associação vai ser inesquecível!”, anunciou Manoel Messias