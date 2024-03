Policiais civis da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, nesta terça-feira (dia 5), um homem foragido do sistema prisional. Ele foi capturado em Miguel Pereira, no Centro-Sul do estado, após cruzamento de dados de inteligência.

Segundo os agentes, o criminoso cometeu um latrocínio no ano de 1997. Por este crime, ele foi condenado a uma pena de 39 anos.