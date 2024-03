O Programa Desaparecidos do Disque Denúncia, divulga nesta quarta-feira (dia 6), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela 89ª DP (Resende), a fim de obter informações que possam levar ao paradeiro do fisioterapeuta resendense, Raphael Primo Balieiro Diniz Menandro, de 36 anos, morador do bairro Elite. Ele está desaparecido desde a última sexta-feira (dia 1).

Rafinha, como é conhecido, saiu de sua casa localizada no bairro Elite, em Resende, na sexta-feira, dia 1º, por volta das 19:30h, dirigindo o VW Gol, de cor preta, placa KRV9E42. Ele vestia bermuda branca e blusa cinza escura.

Imagens de câmeras de segurança, obtidas pela 89ª DP, indicaram que veículo passou no sábado, dia 2, em Barra Mansa por volta das 10:00h da manhã, e por volta do meio dia, o veículo foi captado nas proximidades da Pavuna, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro.

Familiares informaram, que Raphael nunca saiu de casa sem deixar de dizer para onde ia e muito menos ficar muito tempo sem dar notícias a família.

Quem tiver informações sobre a localização de Raphael Primo, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Ou enviar uma mensagem para o Whatsapp Desaparecidos +55 21 +5(21) 98849-6254.

O anonimato é garantido.