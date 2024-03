Barra Mansa registrou mais um homicídio na tarde desta quarta-feira (dia 6). Um rapaz, de 25 anos, foi encontrado morto a tiros na Rua Amélia Furtado do Vale, no bairro Vale do Paraíba.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 16h50min, quando o jovem foi abordado por dois indivíduos não identificados. Os agentes apuram o suposto envolvimento da vítima com atividades ligadas ao tráfico de drogas, atuando como olheiro na região.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, ao chegar ao local, os socorristas constataram o óbito da vítima. A polícia realizou diligências e coletou evidências, incluindo seis estojos de munição calibre 9 milímetros e dois projéteis do mesmo calibre.

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia (DP), que dará continuidade às investigações para esclarecer os detalhes e encontrar os responsáveis pelo homicídio.