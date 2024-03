Um adolescente de 17 anos morreu durante uma troca de tiros com policiais militares na manhã de sábado (dia 9) em Porto Real. O confronto aconteceu no bairro Village. Um jovem de 23 anos, que estava com ele, foi preso em flagrante com uma pistola.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes tentaram abordar os dois durante patrulhamento de rotina. No entanto, eles fugiram, dando início a uma intensa perseguição. Neste momento, ainda segundo a PM, o adolescente teria atirado contra os policiais, inclusive acertando um deles no olho. Houve revide e o menor acabou sendo atingido, vindo à óbito ainda no local.

O PM baleado no olho foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende.