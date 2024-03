Agentes do 33º Batalhão de Polícia Militar apreenderam, no domingo (dia 10), em Angra dos Reis, uma câmera supostamente usada pelo tráfico de drogas para monitorar a chegada de policiais à região. O equipamento foi encontrado na Rua Leontino Antônio de Souza, no bairro Água Santa, após uma troca de tiros com suspeitos.

Durante o patrulhamento na área, os policiais foram alvo de disparos e revidaram a agressão dos traficantes. Felizmente, nenhum agente ficou ferido durante o confronto. Após o confronto, os PMs fizeram buscas e encontraram a câmera. Nenhum suspeito foi detido.

O material apreendido foi encaminhado à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Foto: Divulgação