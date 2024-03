No mês dedicado à celebração do “Dia Internacional da Mulher”, o delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Antonio Furtado, realizou um balanço das ocorrências relacionadas à violência contra mulheres na cidade. Os dados divulgados revelam um aumento significativo nas ações policiais de combate a esse tipo de crime.

Durante o período de 01 de abril de 2022 a 28 de fevereiro de 2023, foram contabilizados 294 casos de violência doméstica, resultando em 22 prisões de agressores e 294 medidas protetivas de urgência. Já entre 01 de abril de 2023 a 28 de fevereiro de 2024, período após Furtado assumir a titularidade da unidade, houve um aumento considerável nas denúncias, com 420 registros de ocorrência, 49 prisões de agressores e 363 medidas protetivas de urgência requeridas.

O delegado destacou o impacto dos números, enfatizando o acréscimo de 120% nas prisões de agressores de mulheres durante a sua gestão, bem como o aumento de 40% na quantidade de registros de ocorrência.

Furtado ainda comentou sobre a Operação Átria, neste mês de março, que tem como objetivo combater toda e qualquer forma de violência contra o público feminino, através de ações educativas, preventivas e repressivas das forças policiais, buscando garantir proteção real para as mulheres.

O “Dia D” da ação aconteceu na última sexta-feira, dia 08. O delegado ressaltou que a ideia é reposicionar mulheres agredidas, retirando-as da condição de vítima, proporcionando-lhes acolhimento funcional e oportunidades de emprego.

“Esse aumento expressivo das prisões de agressores, registros de ocorrência e medidas protetivas na cidade demonstra o compromisso das forças de segurança em reverter o cenário de violência, realizando operações e atendimentos que encorajam as mulheres a denunciarem os crimes e buscarem apoio”, esclareceu o delegado.

Homenagem do Grupo Reaja Mulher

Durante o balanço apresentado na sexta-feira, que contou com a presença da Polícia Militar, representantes da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Mulher e populares, o Grupo Reaja Mulher, presidido pela ativista Kelly Gomes, entregou a Furtado uma placa homenageando o trabalho da delegacia.

“A 88ª DP vem se destacando muito na proteção das mulheres vítimas de crimes no âmbito íntimo e familiar. Como sobrevivente de um relacionamento abusivo, eu afirmo que o delegado e equipe têm feito a diferença. O Grupo Reaja Mulher, de modo unânime, veio para agradecer e prestar esta singela homenagem”, destacou Kelly Gomes.

Coube ao delegado encerrar o ato e explicar a importância da honraria entregue.

“Sem a equipe da 88ª DP, os resultados que comemoramos hoje jamais seriam alcançados. Sabemos que há muito por fazer ainda pelas mulheres, mas o principal é que elas confiam cada vez mais na polícia. A homenagem que recebemos me faz lembrar de uma frase inesquecível de meu pai: “nada se compara à sensação do dever cumprido”. Tenham certeza de que tal reconhecimento nos incentivará a trabalhar ainda mais”, concluiu