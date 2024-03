Um homem de 29 anos foi preso por guardas municipais de Volta Redonda, na manhã de domingo (dia 10), suspeito de agredir a namorada, de 35 anos. Ele foi flagrado pelos agentes após se envolver em um acidente de trânsito na Rua Francisco Lau, no bairro Voldac – próximo à entrada da Ilha São João. A vítima estava dentro do carro com o suspeito quando os guardas municipais chegaram.

No local do acidente, os agentes viram que a mulher tinha marcas de mordidas no antebraço direito e um sangramento no lado esquerdo do rosto, próximo ao ouvido. Ao ver os guardas municipais, a mulher pediu ajuda, dizendo que havia sido agredida pelo namorado. Ao ser indagado sobre as agressões à mulher, o homem ficou muito agressivo e descontrolado emocionalmente. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão, foi algemado e encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).

De acordo com os guardas municipais, o homem aparentava estar sob efeito de alguma substância. Na delegacia, ele disse que havia ingerido bebida alcoólica e ido até a casa da mulher, onde a agrediu fisicamente. Na unidade policial, o homem chegou a ameaçar a vítima. Ele foi indiciado na Lei Maria da Penha e ficou preso. O suspeito possuía anotações criminais por ameaça, lesão corporal e por porte e compra de droga para consumo próprio.

O secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou os agentes pela agilidade no atendimento, que pôde evitar uma tragédia.

“Parabenizo os guardas municipais pela rapidez e prontidão no atendimento. Graças a isso, conseguimos evitar algo mais contundente ou até mesmo uma tragédia. A nossa orientação aos agentes é que sempre estejam atentos, como foi nesse caso. É importante também que as pessoas denunciem condutas suspeitas, através dos canais de urgência e emergência: 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) ou 197 (Polícia Civil). Só há sucesso na segurança pública com a participação da sociedade”, destacou Luiz Henrique.

Foto: GMVR/Semop