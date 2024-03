O volta-redondense Bruno Lima da Costa Soares é um dos dois passageiros que foram baleados durante o sequestro a um ônibus na Rodoviária do Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (dia 12). Ele levou três tiros e está internado em estado grave no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, onde passou por cirurgia.

Bruno, de 34 anos, nasceu em Volta Redonda e viveu sua infância em Bicas, na Zona da Mata de Minas Gerais. Posteriormente, mudou-se para Juiz de Fora, onde está cursando engenharia elétrica na Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente, ele divide sua rotina de estudos na cidade mineira com o curso preparatório que realizava na Petrobras desde novembro do ano passado.

O sequestro causou pânico no maior terminal da capital, durou cerca de três horas, com 16 pessoas mantidas como reféns. O sequestrador se entregou à polícia e foi preso por volta das 18h.

Foto: Reprodução/Arquivo pessoal