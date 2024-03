Policiais militares do 37º BPM (Resende), integrantes do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), prenderam na tarde de terça-feira (dia 12), em Porto Real, um homem de 34 anos que estava foragido da Justiça. O alvo foi localizado na Rua B, no Jardim das Acácias, graças a informações passadas pelo Disque Denúncia.

De posse de informações, e ao passar pelo endereço relatado, policiais tiveram a atenção voltada para o auto Ford Ecosport, conduzido pelo indivíduo. Após abordagem nada de ilícito foi encontrado. Porém, em consulta junto ao Serviço Reservado (P2) foi constatado um Mandado de Prisão Condenatória, em desfavor do acusado, expedido pela Comarca de Porto Real/Quatis, pelo crime de Ameaça, onde fora condenado a uma pena de 2 meses de reclusão.

Diante dos fatos, o preso foi encaminhado à 100ª DP (Porto Real), onde foi cumprido o mandado de prisão, permanecendo preso, ficando à disposição da Justiça.

O anonimato é garantido.