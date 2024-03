O governador Cláudio Castro assinou, na quarta-feira (dia 13), um contrato com a Nissan, que investirá R$ 6,1 milhões até 2026 no projeto Profi-san, em Itatiaia, no Sul Fluminense. A iniciativa oferece curso profissionalizante de Programação de Jogos Digitais para alunos da Escola Estadual de Ensino Médio – CIEP 488. Durante o evento, realizado no Palácio Guanabara, Cláudio Castro ressaltou a importância do aporte de recursos para o interior do estado direcionado para as novas tecnologias.

“Essa nova parceria com a Nissan é de grande importância para o fomento do setor de entretenimento e para diferentes áreas que demandam as habilidades dos profissionais de Programação em Jogos Digitais. Nossos jovens estão inseridos cada vez mais na tecnologia e, por meio da qualificação profissional, é possível impulsionar a inovação e contribuir para a descoberta de novos talentos locais. Quando abrimos as portas de um Estado seguro juridicamente e favorável aos investidores, fomentamos um ciclo próspero para a população fluminense. Isso é o que a gente tem construído, a devolução da empatia entre o poder público e o privado. Agradeço à Nissan por esse olhar plural pelo desenvolvimento do nosso estado, em especial pelo interior”, pontuou o governador Cláudio Castro.

O curso, que começou no último mês, é composto por 1.200 horas, divididas em 3 anos, durante todo o Ensino Médio. Ao todo, são 120 vagas disponíveis. No projeto, o curso profissionalizante é ministrado pela Firjan SENAI e dá uma visão atualizada das tecnologias disponíveis no segmento de Tecnologia da Informação. Também parceiro do Profi-san, o RioSolidario está à frente da gestão da iniciativa.

“Temos o propósito de ajudar a construir uma sociedade melhor. Estamos muito felizes com essa parceria com o Estado do Rio de Janeiro e demais parceiros para oferecer educação profissionalizante e, com isso, buscar aumentar o potencial de empregabilidade de jovens do Sul Fluminense, região que recebeu nossa fábrica de braços abertos e é onde mora grande parte de nossos funcionários no Brasi”, explicou Gonzalo Ibarzábal, presidente da Nissan do Brasil.

Além do governador Cláudio Castro, assinaram o documento o presidente da Nissan do Brasil, Gonzalo Ibarzábal, o diretor-executivo da Firjan SENAI SESI, Alexandre dos Reis, e a presidente do RioSolidario, Paola Figueiredo. Também estiveram no evento a primeira-dama e presidente de honra do RioSolidario, Analine Castro, assim como secretários de Estado e outras autoridades.



Legado na cidade

Além do curso profissionalizante, o projeto também inclui a adequação do espaço escolar, que beneficia não somente os estudantes do Profi-san, mas também os demais 700 alunos que frequentam anualmente a Escola Estadual de Ensino Médio – CIEP 488. Entre as melhorias estão obras nas instalações físicas, para promover acessibilidade de alunos com deficiência, e a construção de laboratórios de informática com amplo acesso à internet.

Para alunos da escola, a chegada do curso profissionalizante despertou muito interesse. É o caso de Maria Clara, de 16 anos, que usará o aprendizado para a profissão que quer seguir no futuro.

“Foi algo muito novo para mim. Eu não sabia muito sobre esse curso, mas sempre tive curiosidade de saber como os jogos eram formados. Pretendo usar esse curso como uma base para conhecimento, pois vou precisar para carreira que quero seguir de astrônoma e a programação é muito importante nessa área”, contou Maria Clara.

Já Mateus Lemos, também de 16 anos, sonha em se profissionalizar em Jogos Digitais para seguir a carreira e está animado com o curso.

“Eu sempre tive contato com jogos digitais, mas agora tenho a oportunidade de saber como são produzidos. Estou estudando bastante para poder, no futuro, fazer os meus próprios jogos. A área de programação é muito ampla. Além de ter a parte dos jogos digitais, tem muitas outras como banco de dados e outras coisas que se pode fazer”, concluiu Mateus.

