Um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (dia 15) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, interditou parcialmente a pista de descida da Serra das Araras, causando um grande congestionamento no sentido Rio. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta deu L na pista e colidiu contra a mureta. Felizmente, não houve vítimas.

Ainda de acordo com a PRF, o veículo já foi retirado do local e a pista liberada para o tráfego. No entanto, por volta das 9h, a concessionária responsável pela rodovia, CCR Rio SP, informava um congestionamento de aproximadamente 6 quilômetros, entre os KMs 238 e 232, devido ao reflexo do acidente.

A PRF orienta os motoristas que trafegam pela região a redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização no trecho afetado, a fim de evitar novos acidentes e garantir a fluidez do trânsito.

Foto: Divulgação