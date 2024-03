Um carro incendiado foi encontrado na noite de sábado (dia 16), na Serrinha do Alambari, em Resende. De acordo com informações da polícia, o modelo do carro é idêntico ao supostamente utilizado para cometer homicídios no dia anterior, no bairro Paraíso. O veículo em questão é um Fiat Uno, de cor cinza.

Os homicídios ocorridos na sexta-feira fizeram como vítimas dois homens. Na ocasião, outras três pessoas feridas, incluindo uma mulher que acabou presa por ter um mandado de prisão em aberto. Na madrugada de sábado, no mesmo bairro, um homem de 22 anos foi assassinado, sendo que ele já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio 15 dias antes.

A Polícia Civil acredita que os dois casos tenham ligação com o tráfico de drogas. O local onde o veículo foi encontrado será periciado.

