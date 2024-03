Uma idosa de 68 anos foi alvo de um assalto nesse domingo (dia 17) dentro de uma agência bancária no bairro São Lucas, em Volta Redonda. A agência está localizada na Rua Carlos Chagas, uma das principais do bairro. Segundo relatos da vítima à Polícia Militar, dois criminosos a abordaram enquanto ela estava dentro da agência e a coagiram a sacar dinheiro do caixa eletrônico, ameaçando-a caso não o fizesse.

A mulher acabou perdendo um total de R$ 1.800 para os assaltantes, que fugiram do local logo após o crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que espera contar com as imagens das câmeras de segurança do banco para auxiliar na identificação e captura dos autores. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.