Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, na tarde desta segunda-feira (dia 18), um homem de 23 anos, suspeito de ser olheiro do tráfico de drogas no bairro Padre Josimo. A ação ocorreu sob a coordenação e orientação do delegado titular Vinícius Coutinho e do delegado adjunto José Carlos Neto.

Durante diligências pela Rua Treze, os agentes visualizaram o suspeito, que foi submetido a uma busca pessoal. Com ele, os policiais encontraram um rádio transmissor. No momento da abordagem, outros indivíduos passavam informações sobre a presença da equipe da Polícia Civil na região, alertando para a retirada dos traficantes de seus pontos de venda.

O suspeito, responsável por monitorar a movimentação de pessoas na região para alertar sobre a presença policial, foi detido em flagrante. A Polícia Civil de Volta Redonda continuará com as investigações para identificar e deter outros envolvidos nas atividades ilícitas.

A ação faz parte de uma operação maior para combater o tráfico de drogas na região e desmantelar as redes criminosas que atuam no local. O preso será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado para prosseguimento da investigação e à disposição da Justiça.