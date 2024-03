Volta Redonda registrou na tarde deste segunda-feira (dia 18) uma forte chuva, alagando diversos pontos da cidade. Segundo informações preliminares, os locais mais afetados incluem a lateral do viaduto que dá acesso ao bairro Santo Agostinho, a região da Vila Santa Cecília, especialmente próximo ao Instituto de Educação Professor Manuel Marinho, e algumas ruas dos bairros Aterrado e Vila Rica/Tiradentes.

A ocorrência se dá em meio à onda de calor que está marcando o fim do verão de 2024 e elevando as temperaturas em diversos estados, incluindo o Rio de Janeiro. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, também nesta segunda-feira, alertas por causa de chuvas fortes para boa parte do país, com os avisos permanecendo válidos até as 10h desta terça-feira (dia 19).

Até o momento, a Defesa Civil de Volta Redonda não divulgou um balanço parcial do volume de chuva registrado na cidade.