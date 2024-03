Rafa de Paula, produtor executivo, e Emanuel Domingues, produtor musical, serão entrevistados pelo programa Peladeiros na Real FM de Resende 93,9Fm. A atração vai ao ar nesta segunda-feira (dia 18), a partir das 18h e será transmitida pelo youtube.com/@portugaltourtransfers facebook e instagram.

O bate papo terá participação de Arnaldo Cesar Coelho, Alex Cohen entre outros nomes nacionais e da região. “É a oportunidade dos músicos de toda região ouvirem as dicas, as pegadinhas do mercado, e saberem gerir a carreira focada no sucesso e vendas” afirma Rafa de Paula. “E poder aprender a escolher o repertório para a gravação de um trabalho e apresentar o show perfeito”, completa Emanuel Domingues