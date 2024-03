Uma jovem, de 22 anos, que está grávida, foi vítima de um disparo de arma de fogo na perna durante uma discussão entre dois homens no último domingo (dia 17), em Barra do Piraí. O fato ocorreu por volta das 5h da manhã, na Rua Prefeito Iago José de Castro Valério, no bairro Oficinas Velhas.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima havia acabado de sair de um clube e estava passando pelo local onde os homens discutiam. Em determinado momento, um dos indivíduos sacou uma arma e efetuou um disparo na direção do outro, mas acabou acertando a gestante.

Após ser atingida, a jovem foi socorrida por populares e levada à uma unidade médica, onde recebeu atendimento. A Polícia Civil informou que o autor do disparo já foi identificado, mas ainda não foi localizado.