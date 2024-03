Uma operação realizada pela 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda, nesta terça-feira (dia 19), resultou na prisão de um homem de 33 anos, suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas no bairro Açude II. A ação foi desencadeada após investigações que apontaram a presença do suspeito na região conhecida como Servidão do Batalha.

De acordo com informações da Polícia Civil, durante a revista pessoal, foram encontrados três pinos de cocaína e um tablete de maconha com o suspeito. Posteriormente, os agentes realizaram uma busca na residência do indivíduo, com sua autorização, onde encontraram uma pistola calibre 380, com numeração suprimida, municiada com 16 munições intactas, dentro de seu guarda-roupa.

No interior da residência do acusado, que havia saído recentemente do sistema carcerário, também foram encontradas cocaína e maconha, etiquetadas com referências à facção criminosa Comando Vermelho (CV), que domina o Complexo do Açude. Ao ser confrontado pelos policiais, o suspeito admitiu estar gerenciando o comércio ilegal de drogas na localidade e afirmou que a arma era para garantir a segurança da “boca de fumo”, bem como se defender de possíveis ataques de facções rivais.

A operação faz parte de uma investigação em andamento para desmantelar as atividades criminosas em Volta Redonda e na região. O preso e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93ª DP para os procedimentos legais cabíveis.