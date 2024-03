Agentes da Polícia Civil de Volta Redonda prenderam, na tarde desta terça-feira (dia 19), uma mulher, de 32 anos, que conduzia um veículo clonado pela cidade. Por volta das 12h, os policiais – sob a coordenação do delegado titular da 93ª Vinícius Coutinho e do delegado adjunto José Carlos Neto – se deslocaram até a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, onde o carro foi abordado no sinal de trânsito e na altura do número 326. Já no local os policias verificaram que se tratava de veículo clone.

O veículo e a condutora foram conduzidos até a delegacia e no pátio foi realizado um exame pericial onde foi constatado que o chassi original do veículo pertence a outro que foi objeto de roubo à mão armada, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Bangu, no ano de 2019. Os policiais, agora, ampliarão suas investigações para identificar os responsáveis pelo roubo e pela clonagem do veículo.

A descoberta reforça que a Polícia Civil de Volta Redonda está empenhada em combater crimes dessa natureza e garantir a segurança da população.

Foto: Divulgação