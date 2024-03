No dia 20 de março, o plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda foi palco de uma importante Audiência Pública, que reuniu líderes religiosos, educadores e representantes da sociedade civil para debater o tema central da Campanha da Fraternidade 2024: Fraternidade e Amizade Social.

Dentre os presentes, destacaram-se figuras como Monsenhor Alércio Aparecido de Carvalho, representante da Diocese e vigário geral, que trouxe reflexões sobre a história da Campanha da Fraternidade, que neste ano completa 60 anos. Além disso, o Padre Juarez Carvalho Sampaio, vigário episcopal para promoção da dignidade humana e ambiental, refletiu sobre temas como alterofobia e a cultura do cancelamento.

Marciléa Dias, professora e psicóloga, mestre em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente, trouxe importantes reflexões sobre a promoção da fraternidade no contexto da saúde mental e ambiental. Gisele Klinger, gestora de serviços e especialista em administração pública, representou o Deputado Estadual Jari de Oliveira, enfatizando a importância do engajamento político na construção de uma sociedade mais fraterna e inclusiva.

Marylilia de Lacerda Dias, coordenadora diocesana da Pastoral da Educação, ressaltou a relevância da educação como ferramenta fundamental na promoção da fraternidade e da cultura de paz. Pastor Rodrigo, representando a comunidade evangélica de Volta Redonda, trouxe a perspectiva cristã sobre a fraternidade e a importância do diálogo inter-religioso na construção de uma sociedade mais justa e solidária.

A Audiência Pública foi convocada pelo vereador Raone através do Requerimento 001/2024, aprovado na Câmara Municipal de Volta Redonda, demonstrando o compromisso do legislativo local com temas relevantes para a comunidade.

“O diálogo é essencial para construir uma sociedade harmoniosa e fraterna, como refletido na encíclica Fratelli Tutti. Sem ele, enfrentamos divisões e conflitos. Em Volta Redonda, precisamos abraçar o diálogo para superar desafios. Esta Audiência Pública é uma oportunidade para nos aproximarmos, nos ouvirmos e construirmos um futuro baseado no convívio respeitoso, na amizade social e na fraternidade.”, enfatizou o vereador Raone durante a audiência.

Depois das falas e contribuições ao tema, diversos encaminhamentos foram propostos. Destacam-se a criação de políticas de saúde mental, promoção da reconciliação entre cidadãos, formação de grupos de trabalho sobre violência e saúde mental, parcerias entre universidades para debater o tema da campanha, facilitação do acesso a tratamentos terapêuticos para crianças e adolescentes, atendimentos terapêuticos nos CRAS, extensão da campanha ao longo do ano, plebiscito durante as eleições para debater questões sociais, debates e ações de saúde mental para funcionários públicos, jovens e famílias em situação de privação de liberdade.

Foto: Divulgação