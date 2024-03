A prefeitura de Barra Mansa informou que a Clínica Veterinária Municipal, localizada no bairro Santa Rosa, foi invadida por criminosos na quarta-feira (dia 20). Devido ao incidente, os atendimentos agendados para esta quinta-feira (dia 21) precisaram ser suspensos. A Guarda Municipal foi acionada e esteve no local para registrar a ocorrência na 90ª Delegacia de Polícia. Os assaltantes, que entraram pela janela, roubaram um aparelho de TV e um computador que estavam na recepção. Até o momento, os autores do furto não foram identificados.

Os atendimentos e agendamentos na Clínica Veterinária Municipal serão retomados amanhã (dia 22).

Segundo assalto em menos de um ano

Em agosto do ano passado, a Clínica Veterinária já havia sido alvo de uma invasão e furto. Na ocasião, foram levados um aparelho de TV, um monitor de computador, teclado, estabilizador e uma máquina de tosa. Como medida de segurança, as salas da unidade foram trancadas após o incidente.