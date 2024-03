Uma operação conjunta realizada na tarde de quarta-feira (dia 20) por policiais militares do 28° Batalhão de Polícia Militar e agentes da 90ª Delegacia de Polícia Civil culminou na prisão de um suspeito de ter provocado um incêndio em um ônibus na cidade de Barra Mansa. O indivíduo foi capturado na Rua Eduardo Junqueira, localizada no bairro Estamparia. O crime ocorreu há uma semana na Avenida Doutor Dário Aragão, no centro da cidade.

Na ocasião, o motorista relatou ter sido abordado pelo suspeito, que estava armado, e foi forçado a sair do ônibus. Posteriormente, o suspeito ateou fogo ao coletivo, o qual não transportava passageiros naquele momento.

O facínora possui histórico criminal que inclui homicídio, associação ao tráfico de drogas, coação durante o processo legal, motim em estabelecimento prisional, lesão corporal, desacato, resistência, roubo e tráfico de entorpecentes em cinco ocasiões.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à delegacia de Barra Mansa, onde enfrentará acusações de associação ao tráfico, incêndio criminoso e dano ao patrimônio público.

Está prevista sua transferência para a Cadeia Pública de Volta Redonda.

Foto: Divulgação/Polícia Civil