Agentes da 91ª DP (Valença) realizaram uma operação, nesta quinta-feira (dia 21), para cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa de tráfico de drogas que atua no município. Dois homens integrantes da facção foram presos em flagrante.

A ação contou com apoio da Polícia Militar. Durante as diligências, as equipes apreenderam aparelhos de telefone celular, drogas, dinheiro proveniente da venda de drogas, uma pistola e um carregador. A dupla e o material foram encaminhados para a delegacia.

Foto: Divulgação