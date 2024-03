Uma ação coordenada entre as polícias Civil e Militar resultou na prisão em flagrante de dois indivíduos suspeitos de tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (dia 25), em Volta Redonda. Os homens, de 29 e 28 anos, naturais da Baixada Fluminense e associados à facção criminosa Comando Vermelho (CV), foram localizados em um imóvel na Rua Tenente Antônio João, no bairro São Geraldo.

Segundo informações obtidas durante as investigações, o imóvel em questão estava sendo utilizado como ponto de armazenamento de entorpecentes. Ao perceberem a presença das equipes policiais, os suspeitos tentaram se desfazer do flagrante, lançando todo o material no telhado da casa vizinha.

Entretanto, os agentes conseguiram apreender a mochila, que continha uma grande quantidade de substâncias ilícitas. Foram encontradas 926 pedras de crack, sete eppendorfs contendo cocaína e dois sacolés de maconha. Além disso, um revólver calibre .38 municiado com seis munições intactas foi apreendido, juntamente com dois aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 369.

Os suspeitos foram detidos em flagrante e encaminhados à sede da 93ª DP, no Aterrado, para os procedimentos legais cabíveis.