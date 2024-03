Dois acidentes distintos marcaram a manhã desta segunda-feira (dia 25) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. Por volta das 10h, na altura do km 247 da pista sentido São Paulo, o condutor de um veículo Nissan/Tiida perdeu o controle ao fazer uma curva. O carro atingiu o meio-fio, saiu da pista, colidiu contra um barranco e acabou tombando. O condutor foi prontamente socorrido pela equipe de resgate médico da concessionária CCR RIO SP. O estado de saúde dele é desconhecido.

Cerca de uma hora depois, já no km 237 da Dutra, também sentido São Paulo, a Polícia Rodoviária Federal recebeu a informação de um caminhão em chamas. A equipe DELTA da 7ª DEL PRF foi acionada e constatou que o incêndio teve início devido a uma pane elétrica, que iniciou o fogo sob a cabine do condutor. Felizmente, o motorista conseguiu estacionar no acostamento e sair do veículo antes que as chamas o consumissem. Com isso, não houve feridos no acidente.

Foto: Divulgação/PRF