O município de Valença confirmou na terça-feira (dia 26) a segunda morte por dengue em 2024. A é uma idosa, de 83 anos, moradora do bairro Aparecida e que foi à óbito no último domingo (dia 24). Com isso, já chega a 65 o número de mortes pela doença no Estado do Rio só neste ano. De acordo com a Secretaria de Saúde, os casos prováveis são 164.774. O estado do Rio decretou epidemia de dengue em 21 de fevereiro.

Em nível nacional, o Brasil registrou 220.658 novos casos prováveis de dengue no último final de semana. Ao todo, são 2.265.935 infecções e 758 mortes.

A população precisa estar ainda mais consciente e engajada na prevenção, enquanto as autoridades de saúde devem intensificar seus esforços na implementação de estratégias de combate ao vetor e no fornecimento de assistência adequada aos afetados. A batalha contra a dengue é uma responsabilidade coletiva que requer ação decisiva e cooperação de todos os envolvidos.