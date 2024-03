Um acidente envolvendo duas carretas ocorrido nesta quinta-feira (dia 28) interditou totalmente a pista sentido Rio da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O fato ocorreu na altura do km 239.

Segundo informações apuradas pela Polícia Rodoviária Federal, uma carreta que seguia sentido Rio atravessou a mureta de divisão de pistas e colidiu com outra carreta que vinha no sentido oposto, em direção a São Paulo. Apesar do impacto, não houve vítimas no local.

A interdição das pistas causou congestionamento na região. Por volta das 15h20, a concessionária CCR RioSP registrava um congestionamento de oito quilômetros no sentido São Paulo e de mesma extensão (8 km) no sentido Rio.

Foto: Divulgação/PRF