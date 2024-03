Barra Mansa é uma cidade que respira o esporte. E para incentivar ainda mais o segmento, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), homenageou, na noite de quarta-feira (dia 27), a lutadora barra-mansense Hillary Ribeiro, que conquistou o título mundial de Muay Thai, disputado na Tailândia, através da academia na qual a atleta treina regularmente.

Representada pelo secretário Bruno Oliveira e o coordenador Elias da Corbama, a pasta entregou para a jovem de 21 anos uma medalha e um troféu como forma de reconhecimento por Hillary ter representado o município mundialmente.

Com início no mundo da luta aos 14 anos, Hillary praticou outros tipos de artes marciais como jiu jitsu, taekwondo, judô e karatê, mas se encontrou no Muay Thai. No último sábado (23), a lutadora fez sua estreia na modalidade de Artes Marciais Mistas (MMA, na sigla em inglês), em evento realizado no município.

No encontro com os representantes da Secretaria, a jovem contou um pouco sobre sua experiência no mundial. “Foi um desafio muito grande, minha primeira viagem internacional, algo novo e diferente para mim. Acabei lutando abaixo do meu peso por não ter me adaptado ao fuso horário e com a alimentação local, mas no final deu tudo certo e pude sair com o título mundial”, relatou Hillary.

O secretário Bruno Oliveira parabenizou a lutadora por sua conquista. “Gostaria de felicitar a Hillary por ganhar o título mundial e representar o nosso município internacionalmente. Quero frisar que nossa pasta sempre se esforça ao máximo para atender todas as modalidades do esporte em Barra Mansa”, ressaltou.

De acordo com o treinador de Hillary, Ricardo Jesus, a arte marcial é um esporte que faz bem tanto para a saúde física quanto para a mental. “Temos alunos que chegaram aqui com problemas de ansiedade e conseguiram ter uma melhora absurda nesse sentido. Nossa região tem uma grande quantidade de atletas qualificados, mas nossa maior dificuldade atualmente é o financeiro, já que temos poucos patrocinadores para nos ajudar com recursos em campeonatos fora da cidade”, contou o treinador.

Foto: Felipe Vieira