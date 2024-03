A região confirmou cinco novas mortes por dengue em 2024, sendo duas em Barra do Piraí, uma em Barra Mansa, uma em Resende e outra em Pinheiral. Com esses novos casos, o número de óbitos pela doença no estado chega a 71 somente neste ano, com 31 registros só no Sul Fluminense e na Costa Verde. Em todo o estado, mais de 171 mil casos prováveis da doença foram registrados, com 4.791 internações.

Além das cidades citadas, Volta Redonda, Itatiaia, Piraí, Angra dos Reis, Valença, Paraty e Três Rios também contabilizam óbitos relacionados à dengue.

O aumento dos casos é atribuído aos eventos climáticos que o estado tem enfrentado, como o calor excessivo e as chuvas, que contribuem para o acúmulo de lixo em algumas cidades, propiciando a reprodução e desenvolvimento do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue.

Os sintomas da doença incluem febre alta, mal-estar, falta de apetite, dores no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas pelo corpo e dor de cabeça. Pessoas de todas as faixas etárias são suscetíveis à doença.

A principal forma de prevenção da dengue é reduzir a infestação do mosquito Aedes aegypti. Para isso, é fundamental eliminar criadouros do mosquito sempre que possível. Algumas medidas preventivas incluem manter reservatórios ou caixas d’água cobertos com tampas, telas ou capas, evitando água parada em pneus, latas, garrafas vazias ou calhas, e realizar a limpeza regular da caixa d’água.