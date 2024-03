Até segunda ordem, a prefeitura de Volta Redonda adiou, sem uma nova data definida, a licitação agendada para o dia 11 de abril destinada à contratação da empresa de turismo responsável por conduzir os participantes do projeto “Viagem da Terceira Idade”. Em seu site oficial, o governo municipal não apresentou qualquer justificativa para essa decisão.

Uma das possibilidades aventadas é que a viagem, originalmente planejada para Campos do Jordão-SP, poderia violar a legislação que regulamenta as eleições, a qual proíbe uma série de condutas aos agentes políticos durante o período eleitoral. O cronograma proposto pela secretaria municipal de Ação Comunitária (Smac) estipulava que o primeiro grupo partiria no dia 23 de abril, e o último em 11 de dezembro. A contratação agora está sob análise da Procuradoria-Geral do Município (PGM).

Conforme indicado no edital, a Prefeitura estava disposta a investir até R$ 6,6 milhões para cobrir as despesas com diárias e atividades para a participação de 44 grupos, totalizando 8.096 viajantes, incluindo idosos participantes ativos dos programas da Smel e da Secretaria de Ação Comunitária (Smac), além de profissionais da Smel e da empresa de turismo contratada para realizar a viagem. Cada grupo seria dividido em quatro ônibus por viagem.

O termo de referência, que contém as informações necessárias e as condições mínimas exigidas para a contratação dos serviços de agência de turismo, estabelece o fornecimento de um pacote turístico completo. Isso inclui transporte; hospedagem com duas diárias e um pernoite; alimentação completa, incluindo um almoço extra no segundo dia; e um baile com música ao vivo, das 21h às 23h, acompanhado de um buffet de autoatendimento.

Exigências

Entre as exigências estipuladas, destaca-se que o hotel selecionado deve possuir no mínimo quatro estrelas, conforme classificação da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) ou do Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBCLASS). Além disso, é necessário que o hotel esteja localizado próximo ao Parque Capivari, um dos principais pontos turísticos de Campos do Jordão.

Quanto ao cardápio, estão previstas diversas opções, que vão desde pratos principais como risoto e frango à Le Cordon Bleu, até ilhas de sopas e salgadinhos. Para a sobremesa, serão oferecidas opções como banoffee e torta de limão. Além disso, serão disponibilizados sucos, chás variados e água mineral.

Custo

Em 2022, quando o projeto “Viva a Melhor Idade” foi retomado pela Prefeitura, foram 7.820 beneficiados com viagens ao Hotel Le Canton, na cidade de Teresópolis, na região Serrana do Rio. Naquela ocasião, foram gastos R$ 3,1 milhões. No ano passado, o valor subiu para R$ 3,7 milhões e 8.280 viajantes desfrutaram de Caxambu-MG.

Se, de fato, a Smac realizar a viagem conforme os valores apresentados no aviso do edital de licitação, em três anos o Poder Público municipal terá investido cerca de R$ 13,5 milhões nestes passeios. Vale ressaltar que a concorrência é na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por item.

Foto: arquivo/PMVR