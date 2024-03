A obra de despoluição da Praia do Anil, no coração de Angra dos Reis, chega a sua etapa final com a promessa de dar mais qualidade de vida para a população, proteger o meio ambiente e aquecer o turismo e a economia.

Até então, o esgoto de cinco morros da região central da cidade (Tatu, Fortaleza, Peres, Carmo e Glória), de algumas regiões do Centro (imediações da Rua Manuel do Rosário, do asilo municipal, do Hospital Maternidade de Angra dos Reis/HMAR) e da própria da Praia do Anil era despejado diretamente no mar, sem tratamento.

Agora, com a construção de uma elevatória no bairro, o material será coletado por três bombas e seguirá por uma tubulação até a estação de tratamento na vizinha Praia da Chácara, para só então ser descartado.

– Ligamos hoje a primeira das três bombas que vão encaminhar o esgoto para a estação de tratamento da Praia da Chácara, que tem capacidade para tratar oito mil litros de efluentes por dia. Todo material só será lançado ao mar depois de tratado, conforme preconizam os órgãos ambientais. A Prefeitura está tornando realidade o sonho das famílias angrenses de despoluição da Praia do Anil – disse o prefeito Fernando Jordão.

Com essas intervenções e com a ação das correntes marinhas, que deverão agir como filtros naturais da água do mar, a expectativa é que a Praia do Anil volte a ser balneável até o fim de 2024.

– Em alguns meses, as famílias poderão novamente tomar banho de mar na Praia do Anil e usufruir deste paraíso no coração da cidade. Todo trabalho é motivo de muito orgulho, pois foi feito com amor à nossa cidade e aos angrenses – destacou o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti.

Maior intervenção de saneamento em Angra nos últimos 20 anos, a obra durou 2 anos e custou R$ 8 milhões, com recursos próprios do município. Todas as etapas foram acompanhadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e atenderam à legislação ambiental, com licenciamento e supervisão dos Institutos Estadual (INEA) e Municipal do Ambiente (IMAAR).

– Todo projeto de saneamento da Praia do Anil foi elaborado pela equipe de engenharia do SAAE. Laudos de laboratórios credenciados pelo INEA já apontam que a qualidade da água, da metade da praia até o Aquidabã, está em boas condições. Esperamos que em poucos meses toda a praia esteja própria para banho – comentou o presidente do SAAE, Felipe Larrosa.

A cerimônia que marcou a entrega da obra para os angrenses, na manhã deste sábado (30), teve ainda a presença da deputada estadual Célia Jordão; dos vereadores Helinho do Sindicato, Branco, Dudu do Turismo, Charles Neves, Jorginho Brum e Luciana Valverde; de outros representantes da Prefeitura; e de lideranças comunitárias.

BOM PARA O TURISMO E A ECONOMIA – Além de mais qualidade de vida para os angrenses, que em breve poderão voltar a usar o Anil com mais conforto e segurança, a expectativa é que a despoluição da praia fortaleça o turismo e a economia de Angra.

A Praia do Anil é o principal palco de grandes eventos na cidade, com diversos shows ao longo do ano, que estimulam a geração de emprego e renda.

Além disso, Angra é o segundo destino mais procurado por visitantes no Estado do Rio, fora a capital, e a Praia do Anil fica a menos de 1 km do Cais Santa Luzia, de onde saem barcos e lanchas para passeios pelas ilhas da região.

O projeto de despoluição conta com tecnologias sustentáveis, como o uso de polipropileno na construção dos tanques da elevatória (material mais durável e resistente à corrosão) e instalação de bombas para tratamento de água e tubulações feitas com PVC.

Foto: divulgação