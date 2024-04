A Transporte Excelsior foi agraciada com o ‘Selo Empresa Amiga da Mulher’ durante cerimônia oficial realizada na quarta-feira (dia 27), no Palácio das Laranjeiras, promovida pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Essa certificação reconhece o empenho de 32 organizações na promoção dos direitos das colaboradoras. Entre os presentes estavam a assistente social Priscila Perrut, a coordenadora de comunicação Giseli Alcantara e a assistente de comunicação Luma Lane.

O evento contou com a presença do governador Cláudio Castro (PL), da primeira-dama e presidente de honra do Rio Solidário, Analine Castro, da secretária de Estado da Mulher Heloisa Aguiar, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah, e da deputada estadual Tia Ju (Republicanos) e criadora da Lei 9.173/2021, que institui o projeto.

A Excelsior se destacou como a única transportadora a receber esse prêmio, após um estudo baseado em campanhas internas voltadas exclusivamente ao público feminino. A empresa demonstra seu compromisso com a diversidade e a igualdade de oportunidades por meio de políticas inclusivas e medidas que visam garantir a segurança e o bem-estar de suas colaboradoras.

“Essa premiação representa o desenvolvimento de atividades em prol das mulheres não apenas dentro da empresa, mas também na comunidade em que estamos inseridos. Estamos comprometidos em continuar promovendo iniciativas que visem o bem-estar e a igualdade para todas”, declarou Priscila.

A Transporte Excelsior oferece apoio pessoal e psicológico por meio de palestras, bate-papos e ações institucionais. Além disso, disponibiliza um espaço para amamentação e um canal direto para denúncias de assédio sexual e moral. Segundo Giseli, a participação da transportadora valida o empenho da empresa pelo empoderamento feminino.

“Estamos honrados em fazer parte desse seleto grupo de empresas que buscam criar ambientes de trabalho mais inclusivos e respeitosos. Para 2024, objetivamos mais programas de desenvolvimento profissional voltados especificamente para esse público, a fim de fortalecer ainda mais nossa cultura de oportunidades para as colaboradoras”.

“O Selo Empresa Amiga da Mulher não apenas representa uma conquista, mas também um compromisso renovado com a participação feminina e demonstra o alinhamento da Transporte Excelsior com os ideais de uma sociedade mais justa e equitativa para todos”, destacou a direção do grupo.

Foto: divulgação