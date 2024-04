A Festa do Divino 2024 promete encantar os moradores e visitantes de Angra dos Reis nos dias 17, 18 e 19 de maio. A programação conta com apresentações imperdíveis, como Vanessa da Mata na sexta-feira, 17, Padre Alessandro Campos no sábado, 18, e Ana Carolina no domingo, 19. Além disso, a festa contará com a participação de grupos de danças folclóricas como Coquinhos, Jardineiras, Velhos e Marujos. São 120 participantes da cidade que irão mostrar toda a tradição e cultura dessas manifestações populares.

A abertura oficial do evento aconteceu no dia 3 de abril, no Teatro Municipal Dr. Câmara Torres, com a presença de dezenas de participantes da Festa do Divino deste ano. Um dos destaques foi o Menino Imperador, personagem icônico do evento, representado pelo estudante Miguel Gonçalves Mariano, de 11 anos, morador do Centro. Sua escolha para esse importante papel demonstra a relevância cultural e a tradição mantida pela festa.

– É uma sensação muito boa ter sido escolhido. Estou muito feliz, e só tenho a agradecer por poder participar dessa festa como Menino Imperador. Todo ano eu pedia para a minha avó me levar, e sempre foi muito legal – explica Miguel, selecionado em um sorteio democrático efetuado pela igreja.

TRADIÇÃO E SIMBOLISMO

Neste ano, a Festa do Divino terá como festeiro Alonso Oliveira, que desempenha o importante papel de coordenador de eventos culturais na Secretaria de Cultura e Patrimônio.

Durante a abertura oficial do evento, também foi apresentada a bandeira da Festa do Divino 2024, pintada à mão pelo artista Valter Paiva. A bandeira, que carrega todo o simbolismo e significado da festa, foi cuidadosamente elaborada e representa mais um elemento marcante dessa celebração cultural.

– Aqui estamos anunciando previamente os artistas convidados do evento. As grandes atrações são as pérolas da casa, que são os dançarinos e o séquito do Menino Imperador. A Festa do Divino faz parte da nossa economia criativa, pois impulsionamos nossos dançarinos e ensaiadores com gratidão pelo excelente trabalho que realizam em prol da cultura do município – explica o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara, que apresentou o evento ao lado do prefeito Fernando Jordão e do secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti.

