A Polícia Civil de Volta Redonda indiciou um motorista de aplicativo por lesão corporal após arrastar à força uma passageira, de 37 anos, e sua filha, de apenas 5, para fora do carro. O caso ocorreu no último domingo (dia 31), no bairro Conforto, após um desentendimento durante a corrida.

Segundo a delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM-VR), Dra. Juliana Montes, o motorista já foi identificado e ouvido. Ele possui anotações criminais por violência doméstica e outro por violência também contra um passageiro. Imagens dos fatos mais recentes mostram o motorista agindo de forma agressiva e violenta.

A delegada ressaltou a gravidade do caso: “Mais um caso de violência contra a mulher. O motorista, após uma discussão acerca do trajeto, arrastou violentamente a passageira e sua filha para fora do veículo. Mãe e filha ficaram lesionadas, buscaram atendimento médico e procuraram a DEAM para realizar o registro de ocorrência. Testemunhas foram ouvidas e imagens dos fatos anexadas aos autos do processo”.

Ainda de acordo com a delegada, o inquérito foi concluído e remetido ao Ministério Público para que seja dado prosseguimento à ação penal. O motorista, que já foi retirado dos aplicativos de transporte, pode ser condenado a até 4 anos de prisão.

