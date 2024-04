Populares do bairro Saudade, em Barra Mansa, se mobilizaram após receberem informações sobre o desaparecimento de Célio Mendes Batista. O homem, residente do bairro São Judas Tadeu, estava desaparecido desde o último domingo (dia 31) quando foi visto pela última vez em Volta Redonda. Após avistarem Célio pela região, os moradores fizeram contato com os parentes.

Célio enfrenta problemas de perda de memória, o que aumentou a preocupação de seus familiares e amigos ao longo dos últimos dias. Ele saiu de casa sem documentos e sua fala poderia estar desconexa devido ao seu quadro de saúde. Felizmente, a angústia chegou ao fim e o homem já está com a família.

Foto: Reprodução