A Polícia Civil segue investigando o caso do motorista de aplicativo que arrancou à força uma passageira, de 37 anos, e sua filha, de apenas 5, para fora do carro em Volta Redonda. O caso aconteceu após um desentendimento entre as partes, no último domingo (dia 31), no bairro Conforto. O motorista, cadastrado nos apps 99 e Uber, foi retirado dos aplicativos após a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Volta Redonda (DEAM-VR) notificá-los.

Uma câmera flagrou o exato momento em que o motorista arrastou a mulher com a criança em seu colo para fora do veículo. O condutor teria se irritado com a resposta da irmã da vítima, que pediu para ele seguir o GPS quando ele disse estar perdido. A corrida tinha como destino o bairro Eucaliptal, com uma parada no bairro 249.

Antes de arrastar a mulher na rua, o homem parou o carro na Rua 238 e pediu para todos descerem, mas somente a irmã e o sobrinho, de 9 anos, conseguiram desembarcar. Em seguida, ele seguiu até a Rua 2, onde foi flagrado cometendo o crime. As duas passageiras sofreram escoriações e foram levadas para o Hospital Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais do Aterrado), onde passaram por atendimento médico.

Após ser identificado, o motorista deve ser ouvido ainda nesta quarta-feira (dia 3), para prestar esclarecimentos. Segundo informações da DEAM-VR, o rapaz estaria envolvido em uma série de ocorrências criminais, incluindo furto dentro de seu veículo e furto em um estabelecimento onde ele era responsável pelo setor e cerca de R$ 1 mil desapareceram. Além disso, ele está sendo acusado de uso de documento falso, porte de drogas, violência psicológica contra mulheres, injúria e dano. Ele responde a inquérito por crimes previstos no artigo 129, parágrafos 7 e 13 do Código Penal, podendo ser condenado a até 4 anos de prisão.