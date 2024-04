O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), em atuação conjunta com a Polícia Civil, por meio da 95ª Delegacia de Polícia (Vassouras), realizou diligências em Vassouras e Paraíba do Sul, no Centro-Sul fluminense, nesta quarta-feira (dia 3). A ação, que teve o auxílio de agentes do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça (GAP/MPRJ), decorre de inquérito que apura a morte do empresário Thiago Amorim Navarro, com atuação em Comendador Levy Gasparian. O homicídio ocorreu em janeiro deste ano, no município Vassouras.

De acordo com as investigações, o corpo do empresário, foi encontrado carbonizado dentro de uma caminhonete às margens da BR-393, em Vassouras, no dia 13 de janeiro. As investigações apontam para o crime de homicídio, supostamente, foi cometido no dia anterior, em 12 de janeiro.