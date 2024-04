Um trágico acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (dia 4) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, resultou na morte de uma pessoa, cuja identidade ainda não foi divulgada. O engavetamento envolveu três veículos pesados de carga e ocorreu na altura do km 271 da pista sentido São Paulo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve interdição da pista, com o fluxo de veículos sendo desviado para a via lateral.

A PRF está no local para realizar os procedimentos necessários e apurar as causas do acidente. Equipes de resgate também foram acionadas para prestar socorro aos envolvidos no acidente. Por volta das 16h50, a CCR RioSP registrada um congestionamento de cerca de cinco quilômetros na região do acidente. A orientação aos motoristas é procurar por rotas alternativas.

Foto: Reprodução