A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (dia 4), no centro de Itatiaia, o ex-vereador José Carlos de Lucena Gomes, mais conhecido como “Dedé da Paraíba”. Contra ele, havia um mandado de prisão com sentença condenatória expedido pela 1ª Vara Mista de Catolé do Rocha, no estado da Paraíba. José Carlos é acusado de homicídio duplamente qualificado ocorrido em Belém do Brejo do Cruz, município da Paraíba, em 1997, ou seja, há 27 anos.

De acordo com o Ministério Público Estadual da Paraíba, na ação penal contra o ex-vereador e outro homem consta que, no dia 7 de março daquele ano, a dupla teria matado a tiros José de Arimateia Gomes Fernandes. Dedé da Paraíba foi condenado a 14 anos de reclusão, enquanto o comparsa acabou absolvido pelo júri popular.

Dedé da Paraíba assumiu o mandato na Câmara Municipal de Itatiaia em 2021. Ele obteve 371 votos, sendo o primeiro suplente do partido Democratas na vaga de Thiago Rodrigues Moreira, o Thiaguinho, que assumiu interinamente a prefeitura de Itatiaia até as eleições suplementares majoritárias.

