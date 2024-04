O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) reafirma sua posição de protagonismo no cenário educacional brasileiro ao conquistar, pela décima primeira vez consecutiva, um lugar entre as melhores Instituições de Ensino Superior do país no Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).

A avaliação, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e referente ao ano de 2022, atribuiu ao UniFOA a nota 4 (em uma escala que vai de 1 a 5). Esse reconhecimento reflete o compromisso da instituição com a excelência acadêmica e a qualidade do ensino oferecido aos seus estudantes.

O IGC é uma importante ferramenta de mensuração da qualidade do ensino superior no Brasil, calculada periodicamente com base na média do Conceito Preliminar de Curso (CPC) do último triênio, abrangendo os cursos de graduação avaliados.

Na última avaliação, o UniFOA teve seis de seus cursos submetidos à análise, dos quais quatro alcançaram a nota quatro e dois receberam a nota três.

Confira os cursos do UniFOA avaliados e suas respectivas notas:

Serviço Social: nota 4 (o melhor curso entre os Centros Universitários públicos e privados do Brasil);

Ciências Contábeis: nota 4 (o 2º melhor curso do Estado do Rio entre Centro Universitário, Faculdade, Instituto e Universidade);

Publicidade e Propaganda: nota 4 (o 3º melhor curso entre os Centros Universitários privados do Estado do Rio);

Direito: nota 4 (o 6º melhor curso entre os Centros Universitários privados do Estado do Rio);

Jornalismo: nota 3 (o 5º melhor curso entre os Centros Universitários privados do Estado do Rio);

Administração: nota 3 (o 11ª melhor curso entre os Centros Universitários privados do Estado do Rio).

Esses resultados demonstram o comprometimento do UniFOA com a qualidade do ensino, a formação acadêmica sólida e a busca contínua pela excelência, consolidando sua posição como uma das principais referências no ensino superior do país.