Um ciclista ficou gravemente ferido após ser atingido por um carro na noite de quarta-feira (dia 5) na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O motorista do veículo fugiu, sem prestar socorro.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, durante ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico, encontrou o homem caído na margem da via, na altura do km 309 da pista sentido Rio. Apesar dos ferimentos graves causados pela colisão, a vítima estava consciente e relatou aos agentes que seguia normalmente pelo acostamento quando sentiu a batida na traseira da bicicleta, que o lançou ao chão. O ciclista não conseguiu identificar o veículo que o atingiu, pois o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

A equipe da PRF acionou o resgate médico da CCR, que socorreu o ciclista e o encaminhou ao Hospital de Emergência de Resende com ferimentos graves. A PRF lavrará um Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) e registrou o caso na 89ª DP (Resende) pelo crime de lesão corporal na direção de veículo automotor, agravada pela fuga do local do acidente sem prestar socorro à vítima. A Polícia Civil conduzirá as investigações para tentar identificar e indiciar o motorista responsável pela colisão.

Foto: Divulgação/PRF