A Polícia Militar prendeu na manhã desta quinta-feira (dia 6), em Barra Mansa, um homem suspeito de homicídio praticado na Vila Coringa. O acusado foi detido em sua casa, localizada na Rua Saturnino Braga, no bairro Ano Bom.

A operação teve início às 9h40 da manhã, após a guarnição da Polícia Militar receber informações de que o suspeito estaria em posse da arma utilizada no crime. Com base nessas informações, os policiais se dirigiram ao local indicado, cercando a residência para evitar a fuga do alvo.

Durante a abordagem, o homem foi detido sem resistência. Em sua posse, os policiais encontraram uma carabina artesanal calibre .380, além de 18 munições intactas. A arma foi apreendida e o suspeito recebeu voz de prisão, sendo conduzido à 90ª DP (Barra Mansa), onde foi registrado o boletim de ocorrência. A arma apreendida será periciada para confirmar sua utilização no homicídio e o suspeito permanecerá à disposição da justiça para as devidas investigações e procedimentos legais.

Foto: Divulgação