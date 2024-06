A equipe do Grupo de Patrulhamento Tático da 7ª Delegacia da PRF (GPT 07) realizou uma série de apreensões de veículos em menos de 12 horas, destacando a eficiência das ações de fiscalização e combate ao crime na região.

Por volta das 22h20 da quinta-feira (dia 6), em Resende, os agentes avistaram um indivíduo estacionando uma motocicleta Yamaha/NMAX 160, cor azul, na Avenida Dorival Marcondes Godoy. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito rapidamente entrou em um bar, despertando a atenção dos policiais. Após a consulta da placa da motocicleta, constatou-se que havia um registro de roubo datado de 4 de novembro de 2023, no Rio. O indivíduo, de 20 anos, se apresentou como militar da AMAN e alegou ter pego o veículo emprestado de um amigo para comprar material para um churrasco. Ele foi encaminhado para a 89ª DP (Resende), onde foi preso em flagrante.

Na mesma noite, ainda em Resende, a equipe avistou uma Honda/Biz sem placa estacionada em um pátio de lanchonetes. A verificação dos elementos identificadores revelou um registro de furto ocorrido em 14 de março de 2024 e que a motocicleta era originalmente de cor rosa. Um homem de 28 anos, que se identificou como proprietário, afirmou ter comprado o veículo por R$ 4 mil, em 10 parcelas de R$ 400, de um conhecido na comunidade da Barra 3, em Resende. Ele foi encaminhado para a 89ª DP, onde o veículo foi apreendido e os procedimentos cabíveis foram realizados.

Já em Itatiaia, a PRF recebeu uma informação sobre um veículo VW/Gol, cor branca, abandonado no km 325 da Dutra, sentido São Paulo, após o pedágio. A equipe do GPT 07 encontrou o veículo com os vidros abertos e portas destrancadas. A consulta revelou um registro de furto em Resende, ocorrido no último 2 de junho. O veículo foi encaminhado à 99ª DP (Itatiaia) para registro e devolução ao proprietário.

Em Barra Mansa, durante um patrulhamento ostensivo dinâmico no km 273 da Dutra, a equipe do GPT 07 abordou uma Honda/CG 160 Titan EX com placa de Abaeté/MG. A placa estava fora dos padrões de confecção e a inspeção minuciosa apontou sinais de adulteração, indicando que se tratava de um “clone”. O condutor, de 25 anos, afirmou ser motoboy de uma pizzaria da cidade e disse ter trocado a moto por um Gol e mais R$ 2 mil com uma pessoa que anunciou a motocicleta no Facebook. O indivíduo foi detido por adulteração de veículo, conforme o artigo 311 do Código Penal, e a ocorrência foi encaminhada à 90ª DP, onde a motocicleta ficou apreendida.

Também em Barra Mansa, a equipe do Grupo de Policiamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da PRF apreendeu uma carretinha adulterada durante fiscalização no km 293 da Dutra, sentido São Paulo, na Unidade Operacional PRF de Floriano, em Barra Mansa. O veículo Kia/Cerato, emplacado em Taubaté/SP, rebocava a carretinha sem placa. O condutor, de 49 anos, alegou tê-la emprestado para buscar um sofá. A inspeção revelou adulteração na numeração do chassi, indicando que a carretinha nunca foi emplacada e era um “clone”. O condutor foi detido por adulteração de veículo.

Foto: Divulgação/PRF