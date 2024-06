O curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) se destacou no Intercom Sudeste 2024, evento integrante da Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação (Expocom), ao conquistar dois prêmios. O evento, realizado no dia 1º de junho no Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (Unipac), em Barbacena (MG), é uma das mais importantes competições acadêmicas na área de comunicação, reunindo os melhores trabalhos de estudantes de toda a região Sudeste.

O UniFOA participa do Intercom Sudeste desde 2012, tendo conquistado diversos prêmios naquele que é o maior evento de comunicação da região, reunindo alunos com produções feitas durante sua trajetória acadêmica. A presença da instituição é tão forte que ela sediou a edição de 2017, cumprindo o objetivo de manter o evento dentro dos limites dos campi universitários e potencializando a comunicação nesses espaços.

Os dois trabalhos premiados – das alunas Thaís Fraga, Samile Tavares e Maísa Fontes – representarão o UniFOA no Intercom Nacional, que ocorrerá durante o 47º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Este evento, que será realizado na Universidade do Vale do Itajaí (Univali), em Balneário Camboriú (SC), é o maior congresso da área no país, reunindo aproximadamente 3,5 mil participantes entre estudantes, pesquisadores e profissionais da comunicação.

“Já ganhamos 17 prêmios pelos melhores trabalhos da região Sudeste, três prêmios como os melhores do país no curso de Publicidade, além de dois regionais e um nacional pelo curso de Jornalismo. Colocar os alunos em evidência com essas premiações mostra a qualidade de ensino dos nossos cursos e agora eles vão à Univali para disputar com os melhores trabalhos do país. Isso coloca o nome do UniFOA em destaque no cenário da comunicação”, enalteceu Douglas Gonçalves.

Vencedoras do UniFOA no Intercom Sudeste

A aluna do 5º período de Publicidade, Thais Juliano Fagundes Fraga, conquistou o prêmio com o trabalho intitulado “Ayrton Senna: Vencer é o que importa”, na modalidade Roteiro de Documentário, que destacou a trajetória vitoriosa e inspiradora do piloto brasileiro Ayrton Senna. Esta foi a terceira participação da estudante no Intercom Sudeste.

“O evento trata-se muito mais do que palestras e aprofundamento teórico; temos a oportunidade de contato com centenas de estudantes da mesma área, mas de diferentes partes do país, e essa troca é o que mais me motiva. Estou otimista para a etapa nacional e me sinto realizada. Desde que ingressei na vida acadêmica venho participando de vários eventos, e este prêmio é a confirmação de que estou seguindo o caminho correto, com mais vitórias, mais congressos, mais conhecimento”, disse empolgada.

De acordo com Thaís, o trabalho foi uma proposta de documentário, onde juntou a paixão pessoal pelo automobilismo a uma paixão nacional. Com estrutura simples, o roteiro mostra os acontecimentos na vida do piloto de Fórmula 1, tendo contado com o apoio do Instituto Ayrton Senna, em São Paulo, através de fotos, vídeos e arquivos disponibilizados.

“Gostaria de aproveitar o espaço para expressar meu agradecimento à professora Clarisse Neto, que foi uma orientadora incrível e paciente. Escrevi o trabalho em uma semana em que tive dengue e, mesmo desanimada e pensando em desistir, ela não me deixou desanimar do projeto”, disse.

A aluna do 5º período de Publicidade, Samile de Almeida Tavares, foi premiada pelo seu trabalho “Obra de Amizade”, na modalidade Ensaio Fotográfico Artístico, inspirado na obra Dama com Arminho, pintura feita em 1489-1490 por Leonardo da Vinci. A fotografia premiada contou com a coautoria da aluna Maísa Fontes, do mesmo curso.

“Foi com imensa alegria e surpresa que recebi o prêmio. Trazer essa vitória para minha faculdade e cidade não tem preço, é uma imensa felicidade. Meu trabalho, “Obra de Amizade”, destaca a importância da adoção de animais e estou muito empolgada em levar essa mensagem para o nacional e continuar a promover o amor pelos animais através do meu trabalho. Quero agradecer mais uma vez a todos que fazem parte desse trabalho junto comigo, principalmente a Maísa”.

Samile afirma que está extremamente empolgada por ter ganhado e por representar o Sudeste: “mas ficaria muito feliz se ganhasse o nacional. Acho que ainda não caiu a ficha de que estou no maior congresso de comunicação da América Latina; provavelmente só vai acontecer quando eu estiver lá, e seria uma honra ganhar”.

Maísa Fontes, coautora do projeto junto a Samile, foi a responsável por fotografar o ensaio e já havia participado do evento no ano passado. “Na minha opinião, o Intercom Sudeste é uma oportunidade incrível não só para o nosso currículo, mas também por ser uma enorme fonte de conhecimento. Além de podermos competir, temos a oportunidade de assistir a diversas palestras, conhecer alunos de diferentes regiões e aprender muito vendo seus trabalhos e como cada um aborda os temas”, enalteceu.

Trabalhos do UniFOA apresentados no Intercom

Além dos premiados, outros projetos do UniFOA se destacaram entre os finalistas do Intercom Sudeste. São eles:

Produção Laboratorial em Audiojornalismo e Radiojornalismo: “Pod-Aço: O podcast sobre a Cidade do Aço”, por Ana Lívia Vargas Gonçalves;

Fotografia Artística: “Cartão postal”, por Vinicius Gomes Nunes;

PT08 – Histórias em Quadrinhos: “Barbero”, por Hugo Gomes Pinheiro;

Aplicativos de Comunicação: “Campanha de modernização do Duzé”, por Bruna Valle Pimentel;

PP12 – Publicidade em Mídia Alternativa: “Inferno Psicodélico na Vision”, por Carlos Rõblysson Fortunato Borges de Oliveira;

Artigo Científico do curso de Publicidade: “Jornalismo Investigativo em Podcast: a narrativa seriada em ‘A Mulher da Casa Abandonada’”, por Yasmim Rodrigues, orientação do professor Rogério Martins de Souza.

Os prêmios reforçam a qualidade do ensino e a dedicação dos alunos e professores do UniFOA, posicionando a instituição como um destaque no cenário acadêmico regional e nacional. A conquista é motivo de orgulho para toda a comunidade acadêmica e um incentivo para que os estudantes continuem a se empenhar e a produzir trabalhos de excelência.

“Com essas vitórias, o UniFOA reafirma seu compromisso com a formação de profissionais qualificados e preparados para os desafios do mercado de comunicação, celebrando mais uma etapa de sucesso em sua trajetória”, finalizou Douglas Gonçalves.