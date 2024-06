Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram detidos por policiais militares do 28° BPM na noite de quinta-feira (dia 6), em Volta Redonda. A ação ocorreu no bairro São Carlos.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com os suspeitos: 134 pinos plásticos com cocaína; 38 pedaços de maconha; 31 pedras de crack; 06 pedaços de haxixe; além de R$ 71, em espécie.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).

Segundo a Polícia Militar, as prisões são frequentemente resultado de denúncias anônimas feitas por cidadãos. O Disque Denúncia é uma ferramenta essencial na luta contra o crime, garantindo a segurança e o sigilo absoluto dos denunciantes.

